Прилучный обжаловал решение суда по алиментам Муцениеце

Актер Павел Прилучный подал апелляционную жалобу на решение Головинского суда Москвы, который ранее удовлетворил иск его бывшей жены Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
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