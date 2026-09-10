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19FortyFive (США): В войне против России через Украину есть предел эскалации

19FortyFive (США): В войне против России через Украину есть предел эскалации

В сообщениях о неожиданном визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву в конце августа подчеркивалось, что он якобы прямо заявил российским официальным лицам: их долгосрочные перспективы в Украине мрачны, и поэтому Кремлю необходимо начать серьезные переговоры о мире на условиях НАТО, то есть о замаскированной капитуляции.

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