19FortyFive (США): В войне против России через Украину есть предел эскалации

В сообщениях о неожиданном визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву в конце августа подчеркивалось, что он якобы прямо заявил российским официальным лицам: их долгосрочные перспективы в Украине мрачны, и поэтому Кремлю необходимо начать серьезные переговоры о мире на условиях НАТО, то есть о замаскированной капитуляции.