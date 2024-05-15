Прокуратура: на горящем Левобережном мусорном полигоне найдены нарушения

Прокуратура выявила нарушения при эксплуатации полигона. Административное дело возбуждено в отношении муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») из-за горящего в Ленинском районе Новосибирска мусорного полигона.
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