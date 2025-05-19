Выручка аудиторских групп от работы с зарубежными клиентами упала почти вдвое

По итогам 2024 года выручка российских аудиторско-консалтинговых компаний от оказания аудиторских и сопутствующих услуг клиентам, зарегистрированным за рубежом, сократилась в 1,8 раза — до 1,3 млрд рублей.
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