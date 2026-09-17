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Татар-информ

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Объявлен шорт-лист конкурса «Геройлар янәшә» — «Герои рядом»

Объявлен шорт-лист конкурса «Геройлар янәшә» — «Герои рядом»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Организаторы объявили шорт-лист II открытого литературного конкурса патриотической направленности «Геройлар янәшә» – «Герои рядом».

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