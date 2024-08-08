Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Gennady Sokolovsky
    "драпанули «новые среднеазиатские граждане-нахлебники»,  растворились в тумане тик-ток бородачи" Эти твари НИКОГДА н...Сегодня Россия вс...
  • Gennady Sokolovsky
    Вот какая, наХ, разница - чем фашистов укокошить???????????"Кимскандеры" c ч...
  • Владимир Соловьев
    "РЕЛЕВАНТНЫ". Релевантность — это обозначение субъективной степени соответствия чего-либо в моменте времени. АВТОР, И..."Кимскандеры" c ч...

Письмо западным разведкам

Письмо западным разведкам

Маленькие чмошники (зачёркнуто, но плохо)! Нет, так не вежливо… плюс это хлеб Дмитрия Анатольевича…Дорогие коллеги из американской, британской и французской разведки!Сегодня я с удивлением узнал, что у Франции, оказывается, есть разведка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх