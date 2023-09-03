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Трутнев: потерявшие в наводнение жилье в Приморье получат новое в течение года

Трутнев: потерявшие в наводнение жилье в Приморье получат новое в течение года

Жители Приморья, которые потеряли из-за наводнения жилье, получат новое в течение года. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, отметив, что договорился с главой региона Олегом Кожемяко, передает РИА Новости.

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