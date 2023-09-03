Трутнев: потерявшие в наводнение жилье в Приморье получат новое в течение года

Жители Приморья, которые потеряли из-за наводнения жилье, получат новое в течение года. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, отметив, что договорился с главой региона Олегом Кожемяко, передает РИА Новости.