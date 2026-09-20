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Более 681 тысячи жителей Алтайского края проголосовали на выборах

Более 681 тысячи жителей Алтайского края проголосовали на выборах

20 сентября проходит третий и заключительный день голосования Явка на выборах в Алтайском крае приблизилась к 40% за пять часов до окончания голосования.

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