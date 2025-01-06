Трансформация Кристофера Эбботта в телеролике “Человека-волка” Рекламная к...

Трансформация Кристофера Эбботта в телеролике “Человека-волка”Рекламная кампания “Человека-волка” (Wolf Man), попытки возродить одного из классических монстров Universal силами режиссера Ли Уоннелла и студии Blumhouse, выходит на финишную прямую.
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