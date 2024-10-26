ЦБ поднял ставку до 21%: Набиуллина объяснила скачок цен перегревом спроса Сергеева Татьяна25 октября 2024 года глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила с важными заявлениями, касающимися текущей экономической ситуации в стране.
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