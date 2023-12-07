36-летний Луис Суарес получил престижную индивидуальную награду чемпионата Бразилии. Форвард «Гремио» Луис Суарес признан лучшим игроком чемпионата Бразилии по итогам сезона-2023, сообщает пресс-служба его клуба.
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