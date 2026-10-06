В Сибири волки стали приближаться к домам и пугают людей

Волки начали чаще подходить к домам жителей Тюменской области, сообщает издание NashGorod. Биолог-охотовед Алексей Куприянов объяснил, почему хищники теряют страх перед человеком: "Если волк не видит в человеке смертельной угрозы, инстинкт самосохранения притупляется.