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В Сибири волки стали приближаться к домам и пугают людей

В Сибири волки стали приближаться к домам и пугают людей

Волки начали чаще подходить к домам жителей Тюменской области, сообщает издание NashGorod. Биолог-охотовед Алексей Куприянов объяснил, почему хищники теряют страх перед человеком: "Если волк не видит в человеке смертельной угрозы, инстинкт самосохранения притупляется.

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