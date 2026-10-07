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Он ночевал на вокзале ради «Щуки» — а спустя годы туда сама поступила его дочь Устинья

Устинье Дужниковой, дочери Станислава Дужникова, в этом году исполнилось девятнадцать. Она уже снимается в кино — правда, под псевдонимом Устинья Орловская — и занимается музыкой под именем JUSTINA.

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