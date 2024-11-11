Обновлённое здание детской школы искусств после капитального ремонта украсит арт-объект музыканта. 🎻🎼🎹 Этот элемент декора станет символом творчества и вдохновения для юных дарований.
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Обновлённое здание детской школы искусств после капитального ремонта украсит арт-объект музыканта. 🎻🎼🎹 Этот элемент декора станет символом творчества и вдохновения для юных дарований.