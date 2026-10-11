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Системы ФГИС «ВетИС» и «Сатурн» переведены в аварийный режим

Системы ФГИС «ВетИС» и «Сатурн» переведены в аварийный режим

Аварийный режим ввели с 06:00 11 октября из-за отключения электричества во Владимирской области, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

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