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Мэр Горловки Приходько: При обстреле Горловки пострадали две мирные жительницы

Две мирных жительницы получили ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками. Об этом в субботу, 5 апреля, в Telegram-канале сообщил глава муниципального образования городского округа Горловка Иван Приходько, информирует РИА Новости.

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