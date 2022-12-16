Нижегородская правда

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В КУПНО состоялось заседание совета службы защиты прав лиц с психическими расстройствами

Отсутствие личных вещей, грубое обращение со стороны персонала, проблемы с получением медицинской помощи – проживающие в психоневрологических интернатах направили в службу защиты прав лиц с психическими расстройствами более 4 тысяч обращений за год.

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