Страна и люди

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Комментарий МИД РФ, реплики Володина, Миронова и Журавлёва, архижёсткое заявление Медведева

Комментарий МИД РФ, реплики Володина, Миронова и Журавлёва, архижёсткое заявление Медведева

Пресс-релиз Министерства иностранных дел Российской Федерации в связи с терактом на Крымском мосту: "В ночь на 17 июля Крымский мост подвергся очередной террористической атаке с использованием двух украинских надводных беспилотных аппаратов.

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