Нидерланды пробились в 1/4 финала Евро-2024

Сборная Нидерландов одержала победу над Румынией в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0, благодаря чему подопечные Рональда Кумана пробились в четвертьфинал турнира.
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