Депутат Бессараб: за пять лет россияне могут повысить себе пенсию на 36%

Размер пенсии формируется с учетом двух основных факторов – стажа работы и размера зарплаты. При желании россиянин может повысить себе пенсию, если после достижения пенсионного возраста он будет работать еще в течение пяти лет, рассказала RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.