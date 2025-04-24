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Овечкин не набрал очков во 2-м матче с «Монреалем». У форварда «минус 1», 2 броска, 6 силовых приемов и 14:23 на льду

«Вашингтон» переиграл «Монреаль» (3:1, 2-0) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин остался без набранных очков в этой игре при полезности «минус 1» и двух бросках по воротам.

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