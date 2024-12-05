В Курской области боец с позывным Лето подорвал себя и боевиков ВСУ

Русский боец с позывным Лето погиб в Курской области, подорвав себя и боевиков ВСУ.Военнослужащий ВС России с позывным Лето, служивший в отряде группы Аида спецназа «Ахмат», подорвал себя, чтобы не сдаваться в плен украинским военным в Курской области.
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