В Курской области боец с позывным Лето подорвал себя и боевиков ВСУ

Русский боец с позывным Лето погиб в Курской области, подорвав себя и боевиков ВСУ.Военнослужащий ВС России с позывным Лето, служивший в отряде группы Аида спецназа «Ахмат», подорвал себя, чтобы не сдаваться в плен украинским военным в Курской области.