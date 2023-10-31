На трамвайном кольце в Верхней Пышме построят теплую остановку с туалетами и общепитом

В следующем году в Верхней Пышме на трамвайном кольцо построят теплую пересадочную станцию. Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии города, в остановочном комплексе повышенной комфортности будет размещен зал ожидания, установлено.
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