В Барнауле женщины реже проявляют инициативу в любви и браке

Лишь 14% женщин рассказали, что сами пригласили на свидание своего мужчину В Барнауле мужчины чаще проявляют инициативу в начале отношений и чаще предлагают вступить в брак, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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