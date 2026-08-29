Что делать, если дверь не открывается: причины проблем с замками и безопасные способы решения

Проблемы с дверными замками почти всегда возникают не вовремя. Ключ может сломаться внутри механизма, цилиндр внезапно перестаёт поворачиваться, защёлка блокируется, а дверь захлопывается в тот момент, когда запасной комплект ключей остаётся внутри квартиры.