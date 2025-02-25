Американские правозащитники подали иск в МУС против Байдена

ГААГА (ИА Реалист). Американская правозащитная группа «Демократия для арабского мира сейчас» (Dawn) официально подала в Международный уголовный суд (МУС) иск против бывшего президента США Джо Байдена и членов его администрации, в том числе госсекретаря Энтони Блинкена, бывшего министра обороны Ллойда Остина, за их соучастие в израильских военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа.