Американские правозащитники подали иск в МУС против Байдена

ГААГА (ИА Реалист). Американская правозащитная группа «Демократия для арабского мира сейчас» (Dawn) официально подала в Международный уголовный суд (МУС) иск против бывшего президента США Джо Байдена и членов его администрации, в том числе госсекретаря Энтони Блинкена, бывшего министра обороны Ллойда Остина, за их соучастие в израильских военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа.
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