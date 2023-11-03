Лунный календарь стрижек на ноябрь 2023 года: привлекая финансовое процветание Елена ГалицкаяВлияние Луны на различные аспекты нашей жизни давно признано, и в ноябре 2023 года она предоставляет нам несколько ключевых дней для денежной стрижки волос, которые могут принести финансовое процветание, сообщают журналисты ftimes.