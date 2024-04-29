Собянин: Более 40 театров отреставрировали и отремонтировали в Москве за 10 лет

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о масштабной модернизации московских театров.По словам мэра столицы Сергея Собянина, "за последние 10 лет в Москве отремонтировали, отреставрировали и реконструировали больше 40 театров".
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