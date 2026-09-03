Financial Times: Тим Кук получит $47 млн в 2027 году

В 2027 году Тим Кук получит 47 млн долларов как исполнительный председатель совета директоров Apple. Новый пакет вознаграждения включает 2 млн в виде зарплаты и 45 млн в акциях.
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