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Царьград

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Financial Times: Тим Кук получит $47 млн в 2027 году

Financial Times: Тим Кук получит $47 млн в 2027 году

В 2027 году Тим Кук получит 47 млн долларов как исполнительный председатель совета директоров Apple. Новый пакет вознаграждения включает 2 млн в виде зарплаты и 45 млн в акциях.

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