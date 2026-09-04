Трусова чисто исполнила короткую программу на "Челленджере" в Японии

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) без ошибок исполнила короткую программу на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии.
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