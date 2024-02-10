Захарова: интервью Карлсона перечеркнуло попытки США быть моральным мерилом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Известиям» прокомментировала истеричную реакцию США и Европы на интервью, которое американский журналист Такер Карлсон взял у российского президента Владимира Путина.
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