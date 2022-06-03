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Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

Западные страны активно пытаются разделить мировое пространство на два лагеря. После старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса США и Европа стараются ополчить на Россию все международное сообщество.

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