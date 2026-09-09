Нежная сказка о том, как маленький Ёжик учился дружить

Читай её медленно, как будто сидишь у тёплого окошка, а за стеклом тихо падают осенние листья… Далеко-далеко, в самом сердце старого леса, где деревья шепчутся на своём древнем языке, а ручей поёт колыбельную мху, жил маленький Ёжик.