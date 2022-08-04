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Финансовые проблемы «Барсы», Россия потеряла полные квоты на ЧМ по фигурке, трансфер Миранчука заблокирован, чемпионат Турции впервые покажут в РФ и другие новости утра

Финансовые проблемы «Барсы», Россия потеряла полные квоты на ЧМ по фигурке, трансфер Миранчука заблокирован, чемпионат Турции впервые покажут в РФ и другие новости утра

Доброе утро, друзья! Врываемся в ваше утро с нашим традиционным дайджестом новостей 🤝 1. «Барселона» активировала уже 3 экономических рычага, но этого все равно может не хватить для регистрации новичков.

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