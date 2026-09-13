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Царьград

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Россия начнет отслеживать цены на 24 продукта c 1 января 2027 года

Россия начнет отслеживать цены на 24 продукта c 1 января 2027 года

С 1 января 2027 года в России начнется мониторинг цен на 24 продукта питания, включая мясо, рыбу, овощи и крупы.

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