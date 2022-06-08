В Краснодарском крае направлено в суд уголовное дело о мошенничестве

В Краснодарском крае направлено в суд уголовное дело о мошенничестве

Следственным отделом ОМВД России по Северскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 51-летнего жителя поселка Афипского по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

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