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Газета.ру

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Москва ответила главе МИД Польши Сикорского на угрозы в адрес России

Москва ответила главе МИД Польши Сикорского на угрозы в адрес России

Солдаты НАТО во время военных учений © Mindaugas Kulbis/AP Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал провести «агрессивные учения» НАТО вблизи границы с Калининградской областью, а также выразил уверенность в якобы «быстрой победе» в случае войны республики с Россией.

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