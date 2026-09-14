Москва ответила главе МИД Польши Сикорского на угрозы в адрес России

Солдаты НАТО во время военных учений © Mindaugas Kulbis/AP Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал провести «агрессивные учения» НАТО вблизи границы с Калининградской областью, а также выразил уверенность в якобы «быстрой победе» в случае войны республики с Россией.