Хоккеисты «Югры» оставили губернатора ХМАО Комарову без Кубка Шелкового пути

Завершающийся сезон в ВХЛ для ханты-мансийской «Югры» может стать худшим за последние годы. Хоккейный клуб, на который правительство губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой тратит ежегодно больше одного миллиарда бюджетных рублей, проиграл регулярный чемпионат и остался без Кубка Шелкового пути, который выигрывал три сезона подряд.