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Новости Тамбова

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Росприроднадзор требует от АО "ЗАВКОМ" устранить нарушения природоохранного законодательства

Росприроднадзор требует от АО "ЗАВКОМ" устранить нарушения природоохранного законодательства

Нарушения законодательства об охране окружающей среды были выявлены сотрудниками Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора в ходе обязательного профилактического визита на Тамбовский завод «Комсомолец им.

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