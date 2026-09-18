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Трамп откроет на территории Польши военную базу США – Владимир Карасев

Трамп откроет на территории Польши военную базу США – Владимир Карасев

Главнокомандующий объединенными силами США и НАТО в Европе генерал-лейтенант Гринкевич сегодня представит министру войны США Питу Хегсету отчет, может привести к наибольшему сокращению сил после окончания холодной войны.

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