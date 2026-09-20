Российские военные тараном сбили в воздухе БПЛА ВСУ под Красным Лиманом

Военнослужащие ВС РФ в ходе круглосуточного боевого дежурства применили метод воздушного тарана для ликвидации вражеских дронов и барражирующих боеприпасов на краснолиманском направлении.
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