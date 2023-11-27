Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Японский доклад: Китай и Россия могут стать фактическими союзниками

Японский доклад: Китай и Россия могут стать фактическими союзниками

Японская научно-исследовательская организация заявила, что Китай и Россия фактически могут стать союзниками, поскольку разделяют общие стратегические цели, включая изменение текущего миропорядка под предводительством США.

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