Продюсер Константин Меладзе заявил, что закрывает проект "ВИА Гра"

Продюсер Константин Меладзе сообщил в Instagram, что закрывает проект "ВИА Гра" спустя 25 лет. Меладзе сопроводил пост ссылкой на последнюю композицию коллектива Galileo, релиз которой состоялся 23 мая 2025 года.
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