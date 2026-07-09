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Ивановские новости

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Ивановская область закупает проведение форума муниципальных служащих в 2026 году

Ивановская область закупает проведение форума муниципальных служащих в 2026 году

На форум для муниципальных служащих и глав районов в Ивановской области потратят 7,2 млн рублей. Мероприятие рассчитано на 24-27 участников, но с волонтёрами и организаторами общее число может достичь 70 человек.

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