Гитлер понял — его гениально одурачили, но было слишком поздно: как с операцией «Мясной фарш» был связан «отец» агента 007.

Кто бы мог подумать, что у истоков одной из самых наглых и блистательных афер Второй мировой будет стоять человек, придумавший Джеймса Бонда? В 1943 году Ян Флеминг ещё не был всемирно известным писателем, он служил в британской военно-морской разведке.