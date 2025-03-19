Обладатель Кубка Стэнли Кейн заявил, что ждет, когда Овечкин побьет рекорд

Трехкратный победитель Кубка Стэнли в составе "Чикаго" и нападающий "Детройта" Патрик Кейн признался, что ждет момента, когда российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побьет "вечный" снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).