Россиянам назвали помогающую справиться с хронической усталостью привычку

Корректировка рациона зачастую может помочь справиться с хронической усталостью и улучшить состояние в периоды повышенной утомляемости, рассказали эксперты Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии