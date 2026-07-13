Экоактивистка Грета Тунберг приклеила себя к земле у здания бюро Rheinmetall в Берлине

Организаторы акции хотели показать, что экологические и антивоенные проблемы неразделимы Шведская экоактивистка Грета Тунберг совместно с единомышленниками провела акцию протеста у офиса компании Rheinmetall в Берлине.
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