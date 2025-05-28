Лавров: НАТО стало "спусковым крючком" конфликта на Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров на международной встрече заявил, что планы по втягиванию Украины в НАТО стали причиной конфликта, отметив, что расширение альянса на восток игнорировало заверения, данные СССР и России.
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