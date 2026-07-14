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Аргументы и Факты

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Овечкин заявил, что желание выиграть Кубок Стэнли выше рекордов Гретцки

Овечкин заявил, что желание выиграть Кубок Стэнли выше рекордов Гретцки

Нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что стать обладателем Кубка Стэнли для него важнее возможности побить еще один рекорд хоккеиста Уэйна Гретцки, передает «Матч ТВ».

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