Овечкин заявил, что желание выиграть Кубок Стэнли выше рекордов Гретцки

Нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что стать обладателем Кубка Стэнли для него важнее возможности побить еще один рекорд хоккеиста Уэйна Гретцки, передает «Матч ТВ».
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